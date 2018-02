Xbox One: il nuovo update è ora disponibile per tutti, ecco tutte le novità

Dopo la fase di test riservata ai membri del programma Preview, il nuovo update diè ora disponibile per tutti gli utenti. Tra le feature introdotte troviamo i Temi pianificati, la scheda Game Pass e una nuova funzionalità per gli Obiettivi.

Di seguito vi riportiamo tutte le novità introdotte con il nuovo aggiornamenti di sistema 1802:

Temi Pianificati : oltre alla possibilità di scegliere il tema dell'interfaccia chiaro o scuro, si potrà anche programmare l'ora del giorno in cui la console deve passare dall'uno all'altro, decidendo per esempio di impostare il tema chiaro di giorno e quello scuro di sera.

: oltre alla possibilità di scegliere il tema dell'interfaccia chiaro o scuro, si potrà anche programmare l'ora del giorno in cui la console deve passare dall'uno all'altro, decidendo per esempio di impostare il tema chiaro di giorno e quello scuro di sera. Scheda Game Pass : adesso i giochi del Game Pass verranno visualizzati in una scheda dedicata in cui sarà possibile filtrarli e ordinarli, esattamente come per i giochi installati o quelli pronti per l'installazione.

: adesso i giochi del Game Pass verranno visualizzati in una scheda dedicata in cui sarà possibile filtrarli e ordinarli, esattamente come per i giochi installati o quelli pronti per l'installazione. Prossimi Obiettivi : nella scheda Obiettivi ci sarà un nuova sezione in cui visualizzare gli achievement più vicini al loro completamento, con la possibilità di ordinarli in base a diversi criteri.

: nella scheda Obiettivi ci sarà un nuova sezione in cui visualizzare gli achievement più vicini al loro completamento, con la possibilità di ordinarli in base a diversi criteri. Non Disturbare : adesso si potrà impostare lo stato Non Disturbare, bloccando ogni tipo di notifica che potrebbe distarvi. I vostri amici vi vedranno online ma come occupati.

: adesso si potrà impostare lo stato Non Disturbare, bloccando ogni tipo di notifica che potrebbe distarvi. I vostri amici vi vedranno online ma come occupati. Mini Game Hub : dal Pannello si potrà accedere a dei mini Game Hubs senza dover tornare alla dashboard, così da vedere rapidamente tutte le novità relative ai vostri giochi più recenti.

: dal Pannello si potrà accedere a dei mini Game Hubs senza dover tornare alla dashboard, così da vedere rapidamente tutte le novità relative ai vostri giochi più recenti. Download sul Pannello : adesso sarà possibile controllare lo stato dei download direttamente dal Pannello, senza dover tornare alla dashboard nella sezione "I Miei Giochi e App".

: adesso sarà possibile controllare lo stato dei download direttamente dal Pannello, senza dover tornare alla dashboard nella sezione "I Miei Giochi e App". Spegnimento per inattività: adesse potrete decidere di far spegnere automaticamente la console per inattività non solo dopo un'ora ma anche dopo due, tre, quattro o cinque ore.

Avete iniziato a provare le nuove feature incluse nell'aggiornamento di sistema? Restando in tema con la console Microsoft, vi ricordiamo che nella giornata di ieri è stato annunciato un nuovo bundle di Xbox One S dedicato a PlayerUnknown's Battlegrounds, in arrivo il 20 febbraio presso tutti i rivenditori selezionati.