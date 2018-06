Xbox One: il nuovo update di sistema per gli insider introduce il supporto a FastStart

Nelle scorse ore, Microsoft ha reso disponibile a tutti gli insider iscritti al programma Xbox One Preview Beta il nuovo aggiornamento di sistema 1806. Possono accedere a questo update anche alcuni membri del Delta Ring (altri inviti verranno spediti nei prossimi giorni).

Si tratta di un aggiornamento piuttosto importante, poiché introduce la tanto attesa funzionalità FastStart annunciata durante la conferenza all'E3 2018. Grazie a questa tecnologia basata sul machine learning gli abbonati a Xbox Game Pass potranno iniziare a giocare ai titoli messi in download in maniera molto più rapida del normale. FastStart identifica i file più importanti per l'avvio della partita e li scarica prima degli altri. I giocatori quindi potranno avviare il titolo quasi subito, mentre i file rimanenti vengono scaricati in background.

Gli insider possono cominciare a testare questa funzionalità sui seguenti giochi:

The Flame in the Flood

Fuzion Frenzy

Screamride

Spelunky

Casey Powell Lacrosse 16

Dovetail Games Euro Fishing

The Golf Club

Ulteriori titoli verranno aggiunti in futuro. È bene precisare che per usufruire di tale tecnologia è necessaria una connessione ad internet con almeno 20 Mbps in download. L'aggiornamento 1806 risolve anche una serie di problemi al sistema e alle app: trovate il changelog dettagliato a questo indirizzo.