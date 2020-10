Xbox One in offerta da GameStopZing a ottobre, tutte le promozioni

Con il nuovo volantone GameStopZing di ottobre arrivano anche le offerte dedicate alle singole console, vediamo quali sono le migliori opportunità di sconto sull'acquisto di Xbox One X e One S.

Xbox One X

Xbox One X è in promozione fino al 23 ottobre a 319.98 euro, prezzo valido per i bundle dedicati a Gears 5, Metro Exodus, The Division 2 e Battlefield V. Portando indietro la propria console usata è possibile risparmiare ancora di più:

Risparmia 180€ portando PS4 Pro/Xbox One X/Nintendo Switch

Risparmia 150€ portando PS4

Risparmia 50€ portando Xbox One S

Xbox One S

Xbox One S costa 229.98 euro, prezzo valido per i bundle dedicati a Gears 5, Tom Clancy's The Division 2 e Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions. Anche in questo caso è possibile ottenere ulteriore sconto portando indietro una console usata a scelta tra PS4, PS4 PRO, Xbox One S, One X e Switch.

Per qualsiasi chiarimento vi invitiamo a rivolgervi presso il punto vendita a voi più vicino, potete cercare il negozio GameStop tramite lo store locator sul sito semplicemente inserendo la città di vostro interesse. Lo staff è a vostra disposizione, le promozioni sono riservate ai possessori di GSZ+.