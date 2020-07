Xbox One Offerte: Outer Wilds e Yakuza Kiwami tra gli sconti della settimana

Come ogni martedì Major Nelson presenta le migliori offerte della settimana su Xbox Store con una serie di sconti validi per tutti e alcune promozioni esclusive per gli abbonati Xbox LIVE Gold.

Questa settimana tra i titoli in offerta troviamo For Honor, Gnomes Garden, Yakuza Kiwami, Outer Wilds, NBA 2K20, MXGP3, Valiant Hearts The Great War e Surviving Mars.

Offerte Xbox One

Construction Simulator 2 US – Console Edition Xbox One X Enhanced 50% Simulator Sale

Convoy: A Tactical Roguelike Xbox One Game 25% Spotlight Sale

Demetrios – The BIG Cynical Adventure Xbox One Game 85% Spotlight Sale

Disintegration Xbox One X Enhanced 40% DWG*

Driving Essentials Xbox One Game 25% Simulator Sale

Eternum Ex’ Xbox One Game 60% DWG*

For Honor Complete Edition Xbox One X Enhanced 75% DWG*

For Honor Marching Fire Edition Xbox One X Enhanced 75% DWG*

For Honor Marching Fire Expansion Add-On 67% DWG*

For Honor Standard Edition Xbox One X Enhanced 80% DWG*

For Honor Year 1 Heroes Bundle Add-On 67% DWG*

For Honor Year 3 Pass Add-On 67% DWG*

Ginger: Beyond the crystal Xbox One Game 60% Spotlight Sale

Gnomes Garden: New Home Xbox One Game 50% Simulator Sale

Gorogoa Xbox One X Enhanced 50% DWG*

Grab the Bottle Xbox One X Enhanced 70% Simulator Sale

MotoGP 17 Xbox One Game 75% Spotlight Sale

Mount & Blade: Warband Xbox Game Pass 75% DWG*

MXGP3 Xbox One Game 80% Spotlight Sale

NBA 2K20 Digital Deluxe Xbox One X Enhanced 70% DWG*

Pure Pool Xbox One Game 60% Simulator Sale

Rabbids Invasion : The Interactive TV Show Xbox One Game w/ Free Trial 75% DWG*

Rabbids Invasion – Gold Edition Xbox One Game 70% DWG*

Shape Up Gold Edition Xbox One Game 65% DWG*

Surf World Series Xbox One Game 30% Simulator Sale

Surviving Mars Xbox Game Pass 67% Simulator Sale

The Count Lucanor Xbox One Game 75% DWG*

The Journey Down Trilogy Xbox One Game 50% Spotlight Sale

The Walking Dead: Season Two Xbox Game Pass 75% DWG*

Trials Fusion: The Awesome Max Edition Xbox One Game 75% DWG*

Trials of the Blood Dragon Xbox One Game 67% DWG*

Ultimate Fishing Simulator Xbox One Game 25% Simulator Sale

Valiant Hearts: The Great War Xbox One Game 70% DWG*

Vosaria: Lair of the Forgotten Xbox One Game 80% DWG*

Warhammer Bundle: Mordheim and Blood Bowl 2 Xbox One Game 75% DWG*

Where the Bees Make Honey Xbox One X Enhanced 90% Spotlight Sale

Worms Battlegrounds + Worms W.M.D Xbox One Game 75% DWG*

Yakuza Kiwami Xbox Game Pass 25% DWG*

Tutti i titoli citati sono in sconto da oggi e fino al 3 agosto, i giochi contrassegnati dal simbolo asterisco (*) sono in promozione solamente per gli abbonati Gold mentre gli altri possono essere acquistati a prezzo ridotto anche dagli utenti Silver.