Xbox One: oltre 840 milioni di ore trascorse con i giochi Xbox 360 retrocompatibili

Major Nelson ha annunciato che gli utentihanno trascorso oltre 840 milioni di ore giocando ai titoli, a testimonianza di quanto la community abbia apprezzato gli sforzi di Microsoft nel sostenere il programma della retrocompatibilità.

Dopo aver confermato il supporto Xbox One X per The Witcher 2, Crackdown, Fable Anniversary e Forza Horizon, Microsoft ha reso note le statistiche registrate dalla retrocompatibilità, con gli utenti Xbox One che hanno trascorso oltre 840 milioni di ore in compagnia dei titoli Xbox 360. Un programma in costante evoluzione che al momento può contare su oltre 460 giochi Xbox 360 retrocompatibili (di cui 11 hanno ricevuto il supporto per Xbox One X) e 13 titoli Xbox Original.

Anche voi avete apprezzato il lavoro svolto da Microsoft con la retrocompatibilità?