Il catalogo dicontinua ad ampliarsi grazie alla retrocompatibilità: Larry Hryb, conosciuto dai giocatori con lo pseudonimo di Major Nelson, ha recentemente annunciato su Twitter l’arrivo di quattro nuovi titoli dell’era Xbox 360:

Come di consueto, vi ricordiamo che qualora foste già in possesso dei suddetti giochi, vi basterà inserire il disco e procedere al download dell’aggiornamento, oppure potrete riscaricarli dallo store di Xbox senza alcun costo aggiuntivo. Fra i titoli approdati su Xbox One nel corso delle ultime settimane figurano anche 0 day Attack on Earth, Girl Fight e Yosumin! Live, Mutant Storm Reloaded e Deadfall Adventures.