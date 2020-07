Xbox One presto fuori produzione? Assolutamente no, Microsoft fa chiarezza

Nei giorni scorsi catene come Amazon USA e Target hanno evidenziato i vari modelli di Xbox One come "discontinued", ovvero fuori produzione o comunque con disponibilità limitata, facendo così ipotizzare la volontà da parte della cada di Redmond di concentrarsi unicamente su Xbox Series X.

Lo stesso è accaduto ora su Amazon Australia, dove tutti i modelli di Xbox One risultano non disponibili e in stato "discontinued", dunque non si prevedono nuove scorte a breve. Ma cosa sta succedendo? Esattamente? A rispondere a questa domanda ci pensa Dan Tavares (Xbox Console Business Planning Lead) che su Twitter smentisce categoricamente uno stop alla produzione di Xbox One, facendo però notare come l'azienda abbia effettivamente cambiato di recente le SKU, ovvero i codici identificativi dei singoli prodotti, da qui probabilmente la confusione generata dai listini di Amazon.

Attualmente Xbox One S e One X risultano in produzione e come noto Microsoft ha intenzione di continuare a supportare la console ancora a lungo, tutte le produzioni Xbox Game Studios dei prossimi anni saranno compatibili con i vari modelli della famiglia Xbox (e PC), da One S a Series X. La compagnia ribadisce dunque il suo impegno nel mantenere in vita ogni console Xbox attualmente in commercio.