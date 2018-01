Xbox One: presto sarà possibile cambiare automaticamente tema in base all'ora

Il novo aggiornamento per consoleha portato una serie di novità, e grazie al changelog pubblicato dascopriamo che sarà presto possibile passare dal tema chiaro a quello scuro in modo automatico.

La modalità "light" che colora i pannelli dell'interfaccia di bianco è già presenta su Xbox One, ma è necessario attivarla dall'apposita voce nel menù impostazioni. Grazie all'aggiornamento in arrivo, invece, sarà possibile impostare il cambio del tema da chiaro a scuro in modo dinamico: in base all'ora del giorno.

Tecnica, questa, già adottata da alcune applicazioni, che durante le ore buie presentano un'interfaccia scura, utile per non appesantire lo sguardo. Microsoft sta inoltre lavorando ad un sistema carriera per gli achievement con diverse missioni che saranno accesso a loot crate.