Xbox One: pubblicato il software update di ottobre, nuovi avatar e altre funzionalità

Microsoft ha annunciato di aver iniziato a distribuire il software update di ottobre di Xbox One. La console si aggiorna quindi con funzionalità inedite, e con l'arrivo dei nuovi avatar a lungo attesi dagli utenti.

Potrete quindi rinnovare il look del vostro avatar personale e sfruttare le nuove opzioni di personalizzazione, o naturalmente decidere di rimanere con quello che utilizzate attualmente.

Introdotta inoltre la Xbox Skill per il supporto a Cortana e Alexa, grazie alla quale potrete interfacciarvi con la console e navigare fra i suoi menù in maniera alternativa. A tal riguardo, Microsoft ha inoltre confermato che acquistando un bundle Xbox One S o Xbox One X tramite la divisione nordamericana di Amazon, si otterrà in omaggio un Amazon Echo Dot.

Implementato inoltre lo streaming video in Dolby Vision HDR, supportato inoltre su Netflix se in possesso di una sottoscrizione premium. Infine, segnaliamo l'aggiunta delle lingue spagnolo, portoghese, polacco, svedese e olandese per il device Narrator.

In calce potete dare uno sguardo ad alcuni dei nuovi avatar e le opzioni che potrete abilitare da oggi sulal vostra Xbox One. Siete soddisfatti delle novità introdotte da Microsoft con l'update software di ottobre? Sulle nostre pagine trovate una guida per eseguire il backup, il ripristino e il trasferimento dati del disco rigido di Xbox One.