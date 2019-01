Xbox One a quota 41 milioni di console vendute secondo gli analisti

Come sappiamo, Microsoft non ha mai diffuso i dati di vendita aggiornati di Xbox One, l'insider e analista Daniel Ahmad (ZhugeEX su Twitter e ResetERA) afferma ora di essere entrato in possesso di un report che svela il numero esatto di console vendute.

Pur invitandovi a prendere il tutto con le dovute precauzioni secondo Ahmad Xbox One, Xbox One S e Xbox One X avrebbero piazzato in totale 41 milioni di unità, meno della metà rispetto a PlayStation 4, PS4 PRO e PS4 Slim, la console Sony dovrebbe avere da poco raggiunto il traguardo dei 90 milioni di unità distribuite, con la previsione di raggiungere quota 100 milioni nel 2019.

La console Microsoft godrebbe, secondo quanto riportato, di ottime vendite software sul mercato digitale, con gli utenti Xbox che sarebbero più propensi ad acquistare giochi e contenuti da Xbox Store anzichè optare per il formato fisico, un dato sicuramente positivo per la casa di Redmond, che da tempo spinge anche su nuove formule come Xbox Game Pass con l'obiettivo di far crescere il settore degli acquisti digitali.