Xbox One, rumor: tutti i modelli della console sembrano essere fuori produzione

Nelle ultime ore sta circolando una nuova voce di corridoio secondo la quale Microsoft avrebbe interrotto la produzione di tutti i modelli della console dell'attuale generazione, ovvero Xbox One, Xbox One S (e relativo modello all digital) e Xbox One X.

A diffondere queste informazioni sarebbero state grosse catene come Amazon e Target, che non riceveranno più alcuna console targata Microsoft ad eccezione del modello in edizione limitata di Xbox One X dedicato a Cyberpunk 2077, ancora oggi in produzione. Se questo rumor fosse vero, potrebbe rappresentare un'ulteriore conferma dell'arrivo di più modelli di console di prossima generazione e che Xbox Series X sarà affiancata almeno dalla "sorella minore" Lockhart, che di fatto prenderà il posto di Xbox One e Xbox One X, console con la quale potrebbe condividere il prezzo. Questa sarebbe infatti l'unica spiegazione plausibile a questa scelta del colosso di Redmond, che ha più volte confermato che supporterà per almeno un paio d'anni anche l'hardware dell'attuale generazione.

In attesa di scoprire quale sia la strategia di Microsoft, vi ricordiamo che l'evento dedicato ai giochi di Xbox Series X si terrà il prossimo 23 luglio 2020 alle ore 18:00.