Xbox One S 1 Terabyte con PlayerUnknown's Battlegrounds in offerta su Amazon a 229,99 euro

Nuova offerta Xbox One S su Amazon Italia: il rivenditore propone il bundle che include la console e una copia di PlayerUnknown's Battlegrounds al prezzo di 229.99 euro anzichè 300.99 euro, con un risparmio pari a 71 euro (-24%) sul prezzo di listino.

Il bundle include una console Xbox One S con hard disk da 1 Terabyte, un controller wireless e una copia digitale di PlayerUnknown's Battlegrounds, disponibile in esclusiva console su Xbox One.

Acquista Xbox One S 1TB con PUBG - 229.99 euro

Uno sconto di ben 70 euro sul prezzo di listino, che vi permetterà di acquistare magari un secondo gioco, un controller oppure l'abbonamento a Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass, solamente per fare alcuni esempi. La promozione di Amazon.it su Xbox One S è disponibile solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati vi consigliamo quindi di approfittarne prima che la console torni ad essere venduta a prezzo pieno.