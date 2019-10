Xbox One S 1TB All Digital + 3 giochi in offerta su Amazon

Interessante offerta disponibile oggi su Amazon Italia. Il colosso di Jeff Bezos propone infatti a prezzo scontato l'Xbox One S con hard disk da 1 terabyte, un mese di Xbox Live Gold incluso e tre giochi in digitale. La versione della console è la All Digital, il che vuol dire che è priva di unità BluRay.

Amazon la propone al prezzo speciale di 149 euro, il 35% in meno rispetto ai 229,99 Euro, che si traduce in un risparmio netto di 80,99 Euro.

Come dicevamo poco sopra, nel bundle a parte il controller wireless, il cavo HDMI e la console, gli utenti troveranno anche un mese di abbonamento ad Xbox Live Gold e soprattutto tre digital games. Si tratta di Sea of Thieves, Minecraft e Fortnite.

Nel momento in cui stiamo scrivendo però la disponibilità è garantita solo a partire dall'11 Ottobre 2019. Evidentemente quindi il riscontro per l'offerta è stato importante ed Amazon è stata costretta ad allungare i tempi di spedizione.

L'ordine inoltre beneficia di altre due promozioni, come indicato nella scheda del prodotto. Gli utenti infatti potranno ottenere una riduzione in caso di acquisto dell'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, che passa a 23,99 Euro per tre mesi al posto di 38,99 Euro. Una promozione è disponibile anche su Xbox Live Gold per tre mesi, che potrà essere portato a casa ad 11,99 Euro al posto di 19,99 Euro.