Xbox One S con 3 mesi di Game Pass ed Xbox Live in offerta su Amazon

Continuano le offerte su Amazon. Quest'oggi, sempre dal fronte delle proposte legate al mondo del gaming, il colosso di Jeff Bezos propone ad un prezzo molto conveniente un bundle per coloro che intendono acquistare una Xbox One S.

Il bundle in questione include una Xbox One S con hard disk da 1 terabyte, tre mesi di Gamepass e tre mesi di Xbox Live Gold e può essere acquistato a 233,53 Euro, il 22% in meno rispetto ai 299,99 Euro di listino.

Al contempo, il rivenditore online di Seattle propone anche un'interessante promozione sull'Xbox Game Pass Ultimate, che nella versione da tre mesi è disponibile al prezzo di 16,99 Euro, per un risparmio del 50%. Quest'ultima offerta sarà disponibile fino al 30 Giugno 2019 e prevede la spedizione via mail del codice da riscattare sull'account Microsoft associato.

Sul bundle invece non sono disponibili informazioni sulla data di scadenza. Ovviamente però si tratta di un prodotto che beneficia dei vantaggi previsti dal Prime.