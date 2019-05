Xbox One S: in arrivo un nuovo bundle dedicato a Fortnite!

Secondo quanto riportato da Guille-GAG Fortnite Leaks & News, presto Epic Games e Microsoft lanceranno un nuovo bundle Xbox One S a tema Fortnite, anche se al momento purtroppo non ci sono troppi dettagli in merito.

L'immagine promozione trapelata sembra essere legato a doppio filo al pacchetto Vertex Viola e conterrà una skin, piccone, deltaplano e presumibilmente anche un certo quantitativo di V-Buck, oltre ovviamente alla console (con hard disk da 1 Terabyte) ed agli abbonamenti di prova Xbox LIVE Gold e Game Pass.

Non è chiaro quando questo bundle sarà disponibile nei negozi e se il pacchetto Vertex sarà acquistabile anche singolarmente o resterà esclusiva della console Microsoft, questa è al momento l'opzione più probabile, considerando anche quanto accaduto in passati con altri bundle e pacchetti skin di Fortnite.

Restiamo in attesa di saperne di più, non è escluso che possa trattarsi di un falso creato ad arte oppure di materiale promozionale non aggiornato.