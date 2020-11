Xbox One S: tutti i bundle in offerta a 219,98 euro da GameStopZing

In occasione del Black Friday, GameStopZing ha lanciato una nuova serie di promozioni dedicate all'ecosistema Xbox. Andiamo alla scoperta degli sconti pensati appositamente per i bundle dedicati a Xbox One S nella sua versione da 1TB.

La console di casa Microsoft viene proposta a prezzo scontato da GameStopZing in tre differenti bundle, tutti proposti a 219,98 euro invece di 299,98 euro. Xbox One S da 1TB in colorazione bianca può essere acquistata assieme ad un gioco a scelta tra Gears 5 (ultimo capitolo della serie che vede per protagonista Kait Diaz), Tom Clancy's The Division 2 (che sposta l'azione multigiocatore in quel di Washington D.C.) e Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions (che include il gioco base e l'espansione LEGO Speed Champions, normalmente venduta a parte).

Per maggiori dettagli sulle promozione e sui prodotti vi consigliamo di visitare il sito ufficiale di GameStopZing. Tutte le offerte saranno valide per poco tempo, ovvero fino al prossimo 30 novembre e fino ad esaurimento scorte. Ne approfittiamo per ricordarvi che GameStopZing ha lanciato anche i saldi Black Friday per PlayStation e le offerte Black Friday per Nintendo.