Xbox One S: bundle scontati di 100 euro per il Black Friday!

Anche il Microsoft Store partecipa alla Black Friday Week e lancia le prime offerte su Xbox One S, con una selezione di bundle scontati di ben 100 euro per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte.

Xbox One S Offerta

Cosa ne pensate di queste offerte targate Microsoft? Xbox One S standard costa 179.99 euro per il Black Friday mentre 199.99 euro è il prezzo dei bundle, anche dei pacchetti più recenti contenenti titoli come Shadow of the Tomb Raider e Battlefield V.

