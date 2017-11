Xbox One S con un gioco a 199 euro su Amazon per il Black Friday!

In attesa delle offerte del 24 novembre, Amazon anticipa ildi Xbox proponendo quattro bundleal prezzo di, una cifra che vi permetterà di acquistare la console Microsoft e un gioco a scelta tracon il DLC

Xbox One S 500 GB + Assassin's Creed Origins (199 euro)

Questo pacchetto include una console Xbox One S di colore bianco con hard disk da 500 GB, un joypad dello stesso colore e una copia digitale di Assassin's Creed Origins.

Xbox One S 500GB + Forza Horizon 3 + DLC Hot Wheels (199 euro)

Una ricca confezione che include una console Xbox One S 500 GB, controller wireless, un codice per scaricare Forza Horizon 3 insieme al DLC Hot Wheels Pack.

Xbox One S 500 GB + Rocket League + Abbonamento Xbox LIVE 3 Mesi (199 euro)

In questo caso l'offerta base (console 500 GB + controller wireless) viene arricchita da un codice per scaricare Rocket League, da tre mesi di abbonamento a Xbox LIVE Gold e da una prova gratuita per un mese di Xbox Game Pass.

Xbox One S 500 GB + L'Ombra della Guerra (199 euro)

Al prezzo di 199 euro, questo bundle propone una console bianca con hard disk da 500 GB, controller dello stesso colore e una copia digitale de La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra.