Xbox One S All Digital costa più del modello con lettore ottico in alcuni negozi USA

Il lancio di Xbox One S All-Digital ha dato vita ad un paradosso negli Stati Uniti, dove la nuova console ha un prezzo di listino di 249 dollari (229 euro in Italia), sensibilmente più alto in alcuni casi rispetto all'edizione standard con lettore ottico...

Xbox One S con lettore ottico costa di listino 299 dollari, cinquanta dollari in più rispetto al modello All-Digital, in questi giorni però Walmart e altre catene offrono Xbox One S 1TB a 207 dollari, permettendo così di risparmiare acquistando la versione con lettore Blu-Ray incorporato.

E' pur vero che l'edizione All-Digital include tre giochi preinstallati (Minecraft, Sea of Thieves e Forza Horizon 3) ma i consumatori americani per il momento sembrano essere orientati verso le offerte del "vecchio" modello, che all'occorrenza può essere utilizzato anche per riprodurre film in DVD e Blu-Ray.

Anche in Europa la situazione è piuttosto simile, con Xbox One S All-Digital venduta a 229 euro e il modello con lettore protagonista di numerose offerte che vedono il suo prezzo oscillare tra i 159 ed i 199 euro. Chissà che questo non spinga Microsoft ad abbassare il costo della versione 100% Digital..