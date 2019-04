Xbox One S All-Digital, data di uscita e prezzo per l'Italia

Xbox One S All-Digital Edition, la prima console senza disco firmata Xbox, è stata annunciata ieri nel corso dell’ultimo episodio di Inside Xbox. La nuova console One S All-Digital è stata creata appositamente per i giocatori che preferiscono fruire dei propri contenuti in digitale e a un prezzo conveniente.

Ispirata dall’esperienza e dall’evoluzione delle abitudini di consumo dei giocatori, da sempre centrali nella progettazione di nuove soluzioni gaming, Xbox One S All-Digital Edition arriva sul mercato includendo al suo interno tre tra i giochi più popolari e acclamati dalla critica, Minecraft, Forza Horizon 3 e Sea of Thieves, perfetti per divertire tutta la famiglia.

Per immergersi nel gioco, arricchire la propria collezione di contenuti digitali e divertirsi in compagnia grazie al multiplayer online, nel corso della puntata di ieri è stato inoltre annunciato Xbox Game Pass Ultimate, un nuovo servizio che combinerà Xbox Game Pass e Xbox Live Gold in un unico abbonamento. Xbox Game Pass Ultimate arriverà sul mercato quest’anno ad un prezzo di 12,99 euro al mese, mentre è già disponibile in anteprima per un gruppo selezionato di Xbox Insiders.

Con Xbox One S All-Digital Edition gli amanti dello streaming potranno accedere a tanti contenuti in 4K HDR su piattaforme come Netflix e Amazon e divertirsi giocando a migliaia di titoli Xbox One disponibili in formato digitale sul Microsoft Store.

Prezzo e disponibilità

Xbox One S All-Digital Edition sarà in vendita a partire dal 7 maggio a un prezzo di 229,99 euro sul Microsoft Store e presso i principali negozi specializzati. Da oggi è già possibile effettuare il pre-ordine.