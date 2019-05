Xbox One S All Digital è ora disponibile in Europa!

Xbox One S All-Digital Edition, la prima console senza disco pensata per il gioco in digitale, è disponibile a partire da oggi sul Microsoft Store e presso i principali negozi di elettronica, al prezzo di 229,99 euro.

Progettata per offrire ai giocatori nuove esperienze di gioco ispirate dall’evoluzione delle abitudini di consumo, la console Xbox One S All-Digital Edition offre la possibilità di archiviare in cloud in propri giochi, salvataggi e backup, preinstallare i nuovi titoli per potervi accedere al momento del lancio e, naturalmente, raccogliere i propri contenuti in digitale.

In più, la nuova console arriva sul mercato includendo al suo interno tre tra i giochi più popolari e acclamati dalla critica, Minecraft, Forza Horizon 3 e Sea of Thieves, perfetti per divertire tutta la famiglia. Per chi desidera espandere la propria raccolta, Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento disponibile a un prezzo mensile straordinario, permette di giocare a più di 100 fantastici titoli e di accedere a tanti contenuti esclusivi a partire dal Day 1.



Potete acquistare Xbox One S All Digital su Amazon (marketplace) in offerta al prezzo di 207.99 euro anzichè 229,99 euro.