Xbox One S All Digital con FIFA 20, tre giochi e abbonamento Gold a meno di 200 euro

Continuano i saldi Xbox su Amazon.it: nella giornata di ieri vi abbiamo segnalato l'offerta sul bundle Xbox One S Gears 5 oggi vi segnaliamo una promozione legata invece a Xbox One S All-Digital, venduta con quattro giochi e abbonamento Xbox LIVE Gold a meno di 200 euro!

Il pacchetto proposto da Amazon.it include una console Xbox One S All-Digital Edition con hard disk da 1 Terabyte, un mese di iscrizione a Xbox LIVE Gold e quattro giochi: Sea of Thieves, Minecraft, Fortnite Legendary Evolved Bundle (con skin esclusiva e 2.000 V-Buck) e FIFA 20. Il prezzo? 179.99 euro!

L'offerta è valida solamente per un periodo di tempo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte. Si tratta di un prezzo sicuramente vantaggioso per tutti coloro che desiderano acquistare una Xbox One S, a patto di essere consapevoli di dover rinunciare al lettore ottico, con l'impossibilità di utilizzare quindi giochi in formato fisico e dovendo necessariamente passare dal mercato digitale per ogni acquisto.

Il bundle è comunque particolarmente ricco e include quattro giochi, un controller e un mese di abbonamento Gold, mentre non è previsto nella confezione un ticket per provare il sevizio Xbox Game Pass.