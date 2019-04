Xbox One S All Digital senza lettore ottico: spuntano online nuove immagini

La redazione del portale tedesco di WinFuture afferma di essere entrata in possesso delle prime immagini promozionali di Xbox One S All Digital, la console senza lettore ottico collegata i rumor degli ultimi mesi sul modello Maverick di Xbox One.

In base alle informazioni raccolte da WinFuture, la console dovrebbe approdare sui principali mercati videoludici europei (e quindi presumibilmente anche in Italia) il prossimo 7 maggio, con un prezzo di lancio che, stando sempre alle indiscrezioni, dovrebbe essere fissato a 229,99 euro.

Nonostante la bassa risoluzione delle immagini ottenute e pubblicate dal sito teutonico, sulla confezione di Xbox One S All Digital possiamo notare la presenza di un controller Xbox One standard (supponiamo il modello con supporto a Bluetooth) e di un hard disk da 1 TB con tre giochi preinstallati, ovvero Minecraft, Sea of Thieves e Forza Horizon 3.

Tolto (in tutti i sensi!) il lettore ottico, la nuova versione "entry level" di Xbox One S sarebbe perciò del tutto identica alla versione della console Microsoft attualmente in commercio, ossia con supporto ai contenuti 4K e all'HDR: anche l'hard disk, diversamente da quanto suggerito da altri rumor collegati a Xbox Maverick, non sarebbe un più prestante SSD ma un "semplice" disco rigido meccanico.

Qualora queste immagini risultassero veritiere, l'annuncio ufficiale di Xbox One S All Digital potrebbe avvenire il prossimo 16 aprile in occasione della nuova puntata di Inside Xbox che si preannuncia ricca di sorprese e di rivelazioni.