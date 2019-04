Xbox One S All Digital: la rumoreggiata console sarà presentata il 16 aprile?

È ormai da qualche tempo che si rincorrono diverse voci di corridoio in merito ai progetti hardware della Casa di Redmond. In particolare, i rumor più recenti si sono focalizzati su di una possibile nuova versione di Xbox One S.

Quest'ultima, nota con il nominativo di "Xbox One S All Digital", rappresenterebbe una nuova versione della console Microsoft, ma sarebbe priva di un lettore ottico. Solo pochi giorni fa sono spuntate in rete nuovi rumor e presunte immagini di questo hardware, la cui esistenza non è stata ad ora tuttavia in alcun modo confermata da fonti ufficiali.

Fonte di queste voci di corridoio più recenti è il portale tedesco WinFuture, che, come già riportatovi, ha indicato la possibile data di uscita e, addirittura, il prezzo di lancio di questa presunta Xbox One S All Digital. L'hardware si presenterebbe al pubblico con tre giochi preinstallati (Forza Horizon 3, Sea of Thieves e Minecraft) ed un hard disk di 1 TB. Il portale tedesco, tuttavia, ha inoltre fornito dettagli sulla possibile data di presentazione della console, che sarebbe prevista per martedì 16 aprile, in concomitanza con il prossimo appuntamento con Inside Xbox. L'evento prenderà il via alle ore 23:00 del fuso orario italiano ed è stato introdotto da Microsoft con un Trailer di presentazione.

La Casa di Redmond ad ora non ha offerto alcuna conferma ufficiale in merito all'esistenza di tale hardware, ma l'attesa per verificare l'attendibilità di questi rumor non sarà lunga: il 16 aprile è infatti vicinissimo! Cosa ne pensate, sareste interessati ad un'eventuale Xbox One S All Digital?