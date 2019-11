Xbox One S All Digital con tre giochi e abbonamento Gold a meno di 130€ anche su Amazon

Xbox One S All Digital Edition è in offerta per il Black Friday presso tutte le principali catene al prezzo di 129.99 euro, anche Amazon.it si adegua a questo prezzo proponendo il pacchetto con tre giochi a soli 128,99 euro con disponibilità immediata.

La confezione in vendita su Amazon.it include una console Xbox One S All-Digital (priva quindi di lettore Blu-Ray) con hard disk da 1TB, controller wireless, un mese di abbonamento a Xbox LIVE Gold e tre giochi: Sea of Thieves, Minecraft Xbox Edition e il bundle Fortnite Legendary Evolving Skin con 2.000 V-Buck in regalo.

L'offerta non ha una scadenza e resterà online presumibilmente per tutto il periodo del Black Friday 2019, salvo esaurimento scorte. Se siete interessati approfittatene subito perchè il prezzo è certamente molto goloso e potrebbe invogliare i consumatori a fare incetta di scorte sotto Natale, dunque il rischio di sold-out è ben più che una semplice ipotesi.

Per coloro che desiderano entrare nel mondo Xbox One si tratta indubbiamente di un pacchetto interessante e ricco di contenuti, peccato per la mancanza di un abbonamento di prova Xbox Game Pass, ma a questo prezzo è davvero difficile chiedere e pretendere di più, non siete d'accordo?