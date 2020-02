Xbox One S All Digital con tre giochi e abbonamento Gold in sconto a meno di 200 euro

Amazon propone una nuova offerta su Xbox One S All Digital, la versione della console Microsoft priva di lettore Blu-Ray e dunque compatibile unicamente con giochi e film in formato digitale. Il prezzo? Poco meno di 200 euro!

Il bundle include Xbox One S 1TB, un mese di abbonamento Xbox LIVE Gold e tre giochi digitali: Sea of Thieves, Minecraft Xbox Edition e Fortnite Legendary Evolving Skin Bundle con 2.000 V-Bucks in omaggio da spendere in-game. Il prezzo è fissato a 190.87 euro anzichè 229.99 euro con un risparmio di 39.12 euro (-17%) sul prezzo di listino.

L'offerta è valida solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati vi consigliamo quindi di approfittarne subito prima che sia troppo tardi e il prodotto vada sold-out.

