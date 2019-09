Xbox One S con tutti i Gears, abbonamento Game Pass e Gold in offerta su Amazon

Amazon.it presenta una nuova offerta sul bundle Xbox One S dedicato a Gears 5. Questo ricco pacchetto include la console, tutti gli episodi della serie (ad eccezione di Gears of War Judgment), controller e abbonamenti Xbox LIVE Gold e Game Pass.

Nello specifico, il bundle proposto da Microsoft include i seguenti contenuti:

Console Xbox One S 1TB di colore bianco

Controller Wireless di colore bianco

Cavo HDMi

Cavo di alimentazione

Gears 5

Gears of War

Gears of War 2

Gears of War 3

Gears 4

Un mese di abbonamento Xbox LIVE Gold

Un mese di abbonamento Xbox Game Pass

Il prezzo in offerta è fissato a 217.78 euro anzichè 300.99 euro, con uno sconto pari a 83.21% (28%) sul listino.

Indubbiamente una buona occasione per portarsi a casa la console Microsoft con tutti i capitoli (ad eccezione, come detto, di Gears of War Judgment) di una delle serie più amate, tornata recentemente alla ribalta con Gears 5, accolto positivamente da pubblico e critica.