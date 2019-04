Xbox One S, giochi e accessori Microsoft in offerta da Euronics fino al 23 aprile

La nota catena Euronics ha recentemente lanciato il nuovo volantino Time to play, ricco di sconti su console, videogiochi e accessori. Tra le tante offerte, ovviamente, non potevano mancare anche quelle dedicate a Xbox One e al suo catalogo.

Spicca, innanzitutto, lo sconto sul bundle Xbox One S da 1TB con Forza Horizon 4 e un secondo controller, che viene proposto al prezzo di 249,99 euro. Se già possedete la console, potete invece prendere in considerazione l'acquisto del già citato Forza Horizon 4, proposto singolarmente a soli 29,99 euro (anziché di 69,99 euro), oppure di Forza Motorsport 7, in vendita a 19,99 euro (invece di 69,99 euro). Xbox One Controller, dal canto suo, viene proposto a 39,99 euro (al posto di 49,99 euro). È disponibile sia in colorazione nera, sia bianca... a voi la scelta!. Se siete già attrezzati in tal senso ma volete dire addio alle batterie stilo, vi consigliamo di acquistare il Play & Charge Kit, in offerta ad appena 9,99 euro (anziché 24,99 euro).

Le offerte proseguono anche su numerosi giochi terze parti, tra i quali spicca Red Dead Redemption 2 a 49,99 euro. Rimanendo in casa Rockstar Games, segnaliamo anche l'immortale Grand Theft Auto 5, proposto a soli 19,99 euro. Impossibile non menzionare anche il recente Tom Clancy's The Division 2, che a poche settimane dalla pubblicazione può essere acquistato a 49,99 euro. Al medesimo prezzo è possibile comprare anche Metro Exodus e Kingdom Hearts 3. Se invece volete risparmiare ulteriormente, allora potete scegliere un titolo tra Fallout 76, Shadow of the Tomb Raider e Just Cause 4, tutti in offerta a 34,99 euro. Gli amanti delle corse potranno consolarsi con MotoGP 18, Ride 3 oppure F1 2018, in vendita a 29,99 euro l'uno.

Per chi guarda al futuro, sono invece disponibili al preordine diversi titoli a prezzo scontato. Stiamo parlando di RAGE 2, Team Sonic Racing, MotoGP 19 ed F1 2019, tutti pre-acquistabili a 49,99 euro, invece dei consueti 69,99 euro.

C'è davvero l'imbarazzo della scelta! Prima di salutarvi, vi ricordiamo che le offerte del volantino Time to Play rimarranno attive fino al 23 aprile. Se siete interessati a uno dei prodotti in sconto, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.