Xbox One S: migliori offerte e sconti Prime Day su Amazon

Non solo offerte PlayStation su Amazon, in occasione del Prime Day 2020 sul noto sito di eCommerce è possibile acquistare anche Xbox One S a prezzo scontato, solamente fino al 14 ottobre.

Due le promozioni attive, la prima prevede Xbox One S a 229.99 euro mentre la seconda è legata al bundle Xbox One S con Star Wars Jedi Fallen Order a 269,99 euro. Nel momento in cui scriviamo tutti gli altri pacchetti Xbox One S e One X risultano esauriti su Amazon, così come la Xbox One S All Digital Edition. Se state cercando una buona occasione per acquistare la console Microsoft, sicuramente le offere del Prime Day fanno al caso vostro, in attesa degli sconti del Black Friday a fine novembre.

