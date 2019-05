Xbox One S: il bundle Fortnite Vertex Oscuro esce il 7 giugno secondo Amazon Italia

La scorsa settimana è trapelato un leak su un nuovo bundle Xbox One S dedicato a Fortnite, oggi Amazon Italia ha lanciato la pagina prodotto, rivelando il prezzo, i contenuti e la data di uscita di questo pacchetto.

La console viene denominata "Xbox One S Fortnite Battle Royale SE 1TB Special" ed è in vendita a 299 euro, disponibilità prevista dal 7 giugno 2019. La confezione include:

Console Xbox One S 1TB Special Edition con controller

Fortnite Battle Royale

Outfit Leggendario

Strumento di raccolta Epico

Aliante Epico

2.000 V-Bucks

Un mese Xbox LIVE Gold

Un mese Xbox Game Pass

Potete già effettuare il preordine su Amazon.it, Microsoft ed Epic Games non hanno ancora comunicato nulla riguardo questo pacchetto ma è probabile che possa trattarsi di uno dei nuovi bundle Xbox One S per l'estate. Probabilmente ne sapremo di più all'E3 2019, la conferenza Xbox in programma il 9 giugno potrebbe svelare gli altri pacchetti in arrivo tra giugno e agosto.