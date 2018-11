Xbox One S, One X e i migliori giochi Microsoft in offerta da Euronics per il Black Friday

Euronics lancia le offerte del Black Friday targate Microsoft, con sconti e promozioni su Xbox One S, Xbox One X, abbonamenti Xbox LIVE Gold, accessori (controller) e giochi Xbox. Di seguito abbiamo selezionato le migliori offerte disponibili online su Euronics.it e nei punti vendita fisici.

Xbox One S in offerta

Xbox One S 1TB Forza Horizon 4 € 199

Xbox One S 1TB + Secondo Controller € 199

Xbox One S 1TB + Game Pass 3 Mesi € 199

Xbox One S 1 TB + Forza Horizon 3 € 189,99

Xbox One S 1 TB + PUBG € 189,99

Xbox One S 1 TB + Sea of Thieves € 189,99

Xbox One X a sconto

Xbox One X Standard Edition € 389,99

Xbox One X 1TB con Forza Horizon 4 e Forza Motorsport 7 € 399,99

Accessori Xbox One e Xbox One X

Xbox LIVE 12 mesi € 39,99

Controller Wireless Xbox One Nero € 39,99

Controller Wireless Xbox One Bianco € 39,99

Giochi Microsoft Xbox One

Particolarmente interessanti i bundle Xbox One S proposti a partire da 189 euro, prezzo ridotto anche per Xbox One X in versione Standard (389.99 euro anzichè 499.99 euro) e in bundle con Forza Horizon 4 e Forza Motorsport 7, proposto a 399.99 euro, davvero un pacchetto completo per iniziare a divertirsi sin da subito, potendo contare anche su 14 giorni di prova gratis Xbox LIVE Gold e Xbox Game Pass.

Le offerte del Black Friday Euronics sono valide fino al 26 novembre compreso, vi consigliamo quindi di approfittarne prima che i prodotti tornino ad essere venduti a prezzo pieno!