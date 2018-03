Xbox One S: vari bundle in offerta da Unieuro a 199.99 euro fino al 5 aprile

Si avvicina la Pasqua e quale migliore occasione per un regalino? In questo senso, le offerte di Unieuro sembrano cascare a pennello: la nota catena propone, fino al 5 aprile, vari bundlea prezzo di 199,99 euro.

Le promozioni sono già attive in tutti i punti vendita della catena e sul sito. Questi i bundle oggetto dell'offerta Xbox One S di Unieuro, in vendita a 199.99 euro l'uno anzichè 279.99 euro:

Alcune offerte riguardano bundle non recentissimi (come quello con FIFA 17) ma ancora interessanti, in altri casi invece è possibil portarsi a casa la console insieme a decisamente attuali come Assassin's Creed Origins, Forza Horizon 3 e Rocket League.