Xbox One S e X: le offerte del Volantone GameStop di luglio

GameStop ha salutato l'arrivo del mese di luglio lanciando un nuovo Volantone estivo ricco di offerte su console e videogiochi. Non mancano, ovviamente, anche degli sconti sulle console di casa Microsoft: scopriamoli assieme.

Cominciamo segnalandovi Xbox One X in versione limitata Hyperspace Special Edition offerta a 399,98 euro in bundle con Gears 5 fino al prossimo 27 luglio. In alternativa, fino al 29 luglio è possibile acquistare una classica Xbox One X nera con un gioco a scelta tra The Division 2, Battlefield 5, Metro Trilogy e Gears 5 sempre a 399,98 euro. Allo stesso prezzo ci sarebbe anche la Cyberpunk 2077 Limited Edition, ma online risulta esaurita: vi conviene controllare presso il vostro punto vendita di fiducia.

Per chi vuole entrare nel mondo Microsoft ma preferisce spendere di meno, fino al 29 luglio è possibile acquistare Xbox One S 1TB a 279,98 con Call of Duty: Infinite Warfare e un gioco a scelta tra Forza Horizon 4 LEGO Speed Champions, Gears 5 e Tom Clancy's The Division 2.

Maggiori dettagli sulle offerte sopra menzionate potete trovarli sul sito ufficiale di GameStop.