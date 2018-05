Xbox One: San Andreas, Midnight Club: LA e Table Tennis saranno retrocompatibili a breve

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, Rockstar Games ha annunciato che tre dei suoi titoli diverranno retrocompatibili su Xbox One la prossima settimana: si tratta di GTA San Andreas, Midnight Club: Los Angeles e Table Tennis.

I tre titoli firmati Rockstar saranno disponibili su Xbox One tramite retrocompatibilità a partire dal 7 giugno. Come al solito, i possessori delle versioni Xbox 360 potranno giocare su Xbox One senza alcun costo aggiuntivo: coloro che sono in possesso dell'edizione fisica dovranno semplicemente inserire il disco nella console, mentre gli utenti che hanno acquistato i suddetti giochi in digitale potranno riscaricarli direttamente dalla libreria. Recupererete GTA San Andreas, Midnight Club: Los Angeles e Table Tennis su Xbox One? Ricordiamo che quest'oggi sono diventati retrocompatibili anche Saints Row, Saints Row Gat Out of Hell e Toybox Turbos.