Xbox One e Scarlett: Mike Ybarra al lavoro sulla roadmap dei futuri annunci

Il vicepresidente della divisione Xbox di Microsoft, Mike Ybarra, afferma dalle pagine del suo profilo Twitter di essere impegnato in una serie di meeting aziendali volti a delineare il futuro dell'ecosistema videoludico legato a Xbox, ossia PC Windows 10, Xbox One, Xbox Scarlett e Project xCloud.

Pur senza entrare nel dettaglio per darci modo di intuire quali strade percorrerà il colosso di Redmond nel corso dei prossimi mesi, Ybarra arricchisce il suo tweet con una singolare immagine "a tema invernale" che mostra degli aghi di pino all'interno del logo Xbox sullo sfondo di un evocativo paesaggio di montagna dominato da una foresta di conifere.

Anche l'hashtag scelto dal vicepresidente della divisione Xbox di Microsoft (#FunMeetings) lascia trapelare l'entusiasmo dei vertici della compagnia statunitense per un 2019 che promette di essere ricco di annunci.

Gli analisti di settore, infatti, concordano nell'indicare il 2019 come uno degli anni più importanti per Microsoft da quando il colosso fondato da Bill Gates si è tuffato nell'industria videoludica con il lancio, nel novembre del 2001, della prima Xbox (e del suo pantagruelico controller verdecrociato).

Da qui all'E3 losangelino di metà giugno, molti dei nodi riguardanti il futuro di Xbox verranno quasi certamente sciolti con le dichiarazioni, le comunicazioni e le indiscrezioni che anticiperanno l'annuncio di Xbox Scarlett e dei piani che avranno in serbo Ybarra e compagni per l'ultima, delicata fase del ciclo di vita di Xbox One.