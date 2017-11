Xbox One: sconti su giochi, console e accessori per il Black Friday negli USA

ha annunciato una serie di iniziative per festeggiare il, tra cui tagli di prezzi su Xbox One S, offerte su giochi, servizi e accessori. Da segnalare che al momento le promozioni indicate sono valide solamente per il Nord America anche se presto potrebbero essere confermate anche per il mercato europeo.

Giochi in offerta

Microsoft taglierà temporaneamente (dal 23 al 27 novembre) i prezzi di alcuni giochi come Gears of War 4 e Halo Wars 2 (19.99 dollari), Forza Horizon 3 (29.99 dollari) e Forza Motorsport 7 (29.99 dollari). Nello stesso periodo, altri titoli saranno scontati fino al 35%, la promozione in questione è valida su titoli come Zoo Tycoon Ultimate Animal Collction e Super Lucky's Tale.

Accessori e Servizi

Fino al 18 novembre il controller Xbox Elite sarà scontato di 50 dollari se acquistato insieme a Xbox One X. Dal 23 al 27 novembr tutti i joypad saranno scontati di 20 dollari mentre l'headset wireless costerà 15 dollari in meno. Infine, dal 21 al 27 novembre i controller personalizzati acquistati su Xbox Design Lab godranno di uno sconto pari a 15 dollari.

Passando ai servizi in abbonamento, fino al 27 novembre sarà possibile iscriversi a Xbox LIVE pagando un solo dollaro per il primo mese di abbonamento, i clienti Gold inoltre avranno accesso anticipato alle offerte del Black Friday. Infine, dal 23 al 27 novembre gli abbonamenti da tre e sei mesi a Xbox LIVE costeranno dieci dollari in meno.

Console e Bundle

Dalla prossima settimana Microsoft taglierà il prezzo di Xbox One S, dal 23 al 27 novembre la console potrà essere acquistata a 189 dollari e a partire da 249 dollari con un gioco in bundle. Maggiori dettagli verranno rivelati nei prossimi giorni.