Xbox One e Series X|S: audio ancora più avvolgente con DTS Sound Unbound

Non bastasse l'annuncio del supporto a Dolby Atmos su Xbox Series X, Microsoft conferma di essere al lavoro per consentire l'accesso a un audio 3D avvolgente a tutti gli utenti dell'attuale e della futura famiglia di console verdecrociate tramite DTS Sound Unbound.

Come illustrato dai curatori del sito Xbox.com, i partecipanti al programma Xbox Insider (sia Beta che Delta) potranno accedere molto presto all'anteprima del prossimo aggiornamento di Xbox One che introdurrà il supporto alla tecnologia DTS Sound Unbound e alla relativa applicazione.

Con l'app DTS Sound Unbound, l'utenza di Xbox One e, da metà novembre di Xbox Series X ed S potrà quindi accedere a una nuova impostazione audio per gli headset e gli impianti home theater, tramite la doppia funzione DTS Headphone X e DTS X.

Similarmente a quanto promesso da Dolby con la propria tecnologia Atmos, DTS Sound Unbound punta a elevare la qualità e l'immersività dell'audio percepito tramite headset, soundbar, home theater e TV compatibili per creare un ambiente sonoro tridimensionale e avvolgente.

Terminata la fase di test che coinvolgerà gli iscritti al programma Xbox Insider, Dolby Atmos che le funzioni legate all'app DTS Sound Unbound dovrebbero essere disponibili con il prossimo aggiornamento dell'interfaccia delle console Xbox di questa e della prossima generazione, come parte degli sforzi profusi da Microsoft per dare forma alla New Xbox Experience di Series X e S.