Xbox Series X|S: disponibile il nuovo firmware, ma persistono le disconnessioni del pad

Microsoft ha dato il via al rollout del nuovo aggiornamento firmware di Xbox Series X|S e Xbox One. Stando al changelog pubblicato dalla casa di Redmond, si tratta di un semplice update volto a migliorare la stabilità e le performance della console, e che non va quindi a risolvere un problema riscontrato da diversi utenti.

Da un po' di tempo a questa parte, i giocatori stanno segnalando dei problemi con il controller delle console Xbox, che a quanto pare continuano a disconnettersi improvvisamente senza ragione apparente. Microsoft ha confermato che, sfortuntamente, non è ancora riuscita a risolvere la problematica, e si è limitata a fornire ai suoi clienti un possibile workaround:

"Siamo a conoscenza di un problema per cui alcuni controller Xbox Series X|S stanno perdendo la connessione con la console. Se notate questo comportamento, provate a ricollegare il controller alla console in modalità wireless o con un cavo USB o, se possibile, connettete un altro controller e attivate il feedback. Quindi riavviate la console e provate a ricollegare il controller".



Tra gli altri problemi noti che potrebbero capitarvi e che dovrebbero essere risolti con i prossimi update, abbiamo l'impossibilità di regolare il mix dell'audio, l'erronea apparizione del tag "Trial" accanto ad alcuni giochi nella sezione My Games & App, ed il colore errato del proprio profilo all'accensione della console.

Recentemente siamo venuti a conoscenza di una funzionalità segreta del controller Xbox per cui è possibile passare da PC e smartphone a console in un lampo. Microsoft è inoltre ancora alle prese con alcune beghe legali legate al suo pad da gaming: la class-action intentata dai giocatori a causa dei problemi di drifting dello stick analogico è negli ultimi giorni stata devoluta all'arbitrato.