Xbox One e Series X|S: Seagate annuncia i Game Drive Master Chief dedicati ad Halo

Dopo la collaborazione sancita per realizzare la prima Scheda di Espansione di Xbox Series X|S, Microsoft e Seagate rinsaldano la propria partnership svelando i Game Drive "Halo: The Master Chief", una linea di hard disk con cui espandere lo spazio di archiviazione su PC, Xbox One o Series X e S.

Realizzato in collaborazione con 343 Industries, il Game Drive di Seagate è racchiuso in una confezione che comprende un set esclusivo di adesivi in vinile intagliato che immortalano il casco iconico di Master Chief.

La nuova linea di memorie esterne a tema Halo di Seagate comprende due modelli con capacità di 2TB e 5TB: in entrambi i casi, gli hard disk possono essere utilizzati su PC Windows 10 o per riversare i giochi Xbox One sull'attuale famiglia di console Microsoft e, in retrocompatibilità, su Xbox Series X e Xbox Series S. I due Game Drive Halo The Master Chief di Seagate vengono perciò riconosciuti in maniera automatica da tutte le attuali e le prossime console della casa di Redmond e sfruttano il bus USB 3.1 Gen 1 per offrire delle prestazioni elevate per gli standard degli HDD meccanici.

Il modello da 2 TB del Game Drive di Halo è in vendita al prezzo consigliato di 114,99 euro, mentre il modello da 5 TB, anch'esso prodotto in tiratura limitata, può essere acquistato al prezzo consigliato di 174,99 euro.