Xbox One e Series X: Facebook Gaming non sarà integrato nella dashboard come Mixer

La chiusura di Mixer e l'alleanza con Facebook Gaming ha ovviamente aperto molti scenari interessanti legati alle piattaforme di streaming e sono in tanti a chiedersi se la piattaforma di Mark Zuckerberg prenderà effettivamente il posto del servizio Microsoft anche su Xbox. A questa domanda rispondono Major Nelson e Phil Spencer.

Come noto, Mixer è stato integrato all'interno della dashboard Xbox One risultando ben visibile ai giocatori, adesso però le cose cambieranno e gli utenti avranno libertà di scelta per lo streaming, senza doversi trovare obbligatoriamente Facebook Gaming nella dashboard di Xbox One e Series X.

Major Nelson e Phil Spencer hanno chiarito come Facebook non avrà in alcun modo accesso alle statistiche e alle informazioni dei profili Xbox LIVE, inoltre il servizio non verrà integrato nella dashboard, come detto i giocatori potranno scegliere la piattaforma streaming di proprio interesse liberamente tra Facebook Gaming, YouTube Gaming, Twitch e tutte le altre.

La chiusura di Mixer ha riaperto anche il mercato degli streamer, con Ninja e Shroud totalmente svincolati dai propri contratti in esclusiva e ora liberi di tornare su Twitch o passare ad altre piattaforme. Nuovi scenari dunque per un business sempre più in crescita e che in questi anni si è dimostrato estremamente solido e profittevole.