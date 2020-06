Xbox: Microsoft annuncia Digital Direct al posto dei codici download nei bundle

A sorpresa, Microsoft ha annunciato la funzionalità Digital Direct per le console Xbox, la quale verrà utilizzata in particolar modo per i bundle hardware, i quali non includeranno più alcun codice per riscattare i giochi digitali inclusi.

Come funziona? Durante la configurazione della nuova console i contenuti e le offerte di servizi associati a quest'ultima (come giochi inclusi e abbonamenti di prova Xbox LIVE Gold o Game Pass) appariranno pronti per essere riscattati. Basterà selezionare la voce Riscatta per riscattare tutti i prodotti, una volta compiuta l'operazione i contenuti appariranno nella sezione I miei giochi e applicazioni. In alternativa è possibile riscattare tutto successivamente in un secondo momento.

Riscatta nell'Account

Selezionare Impostazioni, Account e successivamente Inclusi con questa Xbox per visualizzare lo stato relativo al riscatto di tutt i contenuti incluse con la console.

Riscatta nella sezione La mia libreria

Premere il pulsante Xbox per aprire la guida, elezionare I miei giochi e app, successivamente Libreria completa e infine Offerte console per visualizzare l'elenco.

Il primo bundle a sfruttare la funzionalità Digital Direct sarà il pacchetto Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition, già disponibile per l'acquisto con gioco digitale incluso, prodotto che potrà però essere riscattato solamente dal 17 settembre, data di uscita ufficiale del titolo di CD Projekt RED.



Al momento non è chiaro se Digital Direct funzionerà anche con Xbox Series X dal momento che Microsoft parla genericamente di "nuove console" senza riferimenti diretti, tuttavia con ogni probabilità il nuovo sistema verrà adottato anche per i bundle della console next-gen.