Xbox One Series X: Microsoft sbaglia il nome della sua console next-gen

Anche ai migliori capita di sbagliare. Soprattutto quando la nomenclatura non è di facile comprensione come nel caso delle console della famiglia Xbox, che s'appresta a dare il benvenuto a due membri nuovi di zecca, Series X ed S.

Nelle scorse ore, su Xbox Wire è apparso un nuovo intervento dedicato a Destiny 2: Ombre dal Profondo e Destiny 2: I Rinnegati, le due espansioni dell'MMOFPS di Bungie appena arrivate in Xbox Game Pass. I due contenuti fanno da preludio alla portata principale, ossia il nuovo DLC Oltre la Luce che verrà messo a disposizione di tutti gli abbonati fin dal day-one, previsto per il 10 novembre, che si dà il caso essere anche il giorno di lancio di Xbox Series X. Ebbene, nel ricordarcelo, l'autore dell'articolo - DeeJ, il Community Manager di Bungie - si è riferito alla console di prossima generazione chiamandola Xbox One Series X, un nome palesemente errato frutto della fusione di due dispositivi, Xbox One e Xbox Series X.

Diamo per scontato che l'articolo sia stato controllato da un responsabile di Microsoft prima di essere mandato in pubblicazione, eppure neppure lui si è accorto dello sbaglio. Sono passate più di due ore dalla comparsa del pezzo e l'errore non è ancora stato corretto! Guardate voi stessi in calce a questa notizia...

Siamo sicuri che si è trattata di una semplice distrazione, ma fa comunque un certo effetto vedere il nome sbagliato su un canale ufficiale. Prima di salutarvi, ne approfittiamo per ricordarvi che Destiny 2 supporterà il 4K a 60fps su Xbox Series X (e PS5).