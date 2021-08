Xbox One e Series X/S: buoni sconto per chi ha comprato giochi durante i Summer Spotlight

Come segnalato da diversi frequentatori del forum di ResetEra, chi ha acquistato giochi Xbox One o Xbox Series X/S in promozione nel corso degli ultimi Summer Spotlight sta ricevendo un buono sconto da spendere liberamente su Microsoft Store.

Il buono in questione fornisce un credito extra di 10 dollari, 10 euro o 8 sterline per il proprio account Xbox, dando così modo ai fortunati di spendere tale cifra senza alcuna restrizione di sorta sul Microsoft Store tra giochi, espansioni, pacchetti aggiuntivi o altro. Tra i videogiochi che rientravano nell'ultima tornata dei saldi Summer Spotlight della casa di Redmond, citiamo Hades, The Ascent, Death's Door e Orcs Must Die 3.

L'iniziativa, in base a quanto emerso dalle segnalazioni sui social e su forum come ResetEra, sembrerebbe riguardare soltanto gli utenti abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, ma non sappiamo se tale promozione possa riguardare anche gli iscritti a Xbox Game Pass "base" (sia per console Xbox che per PC) e gli abbonati a Xbox Live Gold.

In attesa di ricevere ulteriori riscontri da parte della community, vi invitiamo a farci sapere con un commento se avete ricevuto questo buono sconto. Nel giugno di quest'anno, ricordiamo che Microsoft inviò un buono da 10 euro o dollari come forma di compensazione per gli errori riscontrati negli ordini di Xbox Design Lab, la piattaforma da cui poter acquistare dei controller Xbox Series X/S con colorazioni personalizzate per la scocca e i tasti.