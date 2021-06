Xbox One e Series X/S: disponibili le prime Demo della Summer Game Fest, c'è anche Sable

Quasi a voler indorare l'amara pillola dei 150GB di scaricare con STALKER 2, i gestori del Microsoft Store anticipano di un giorno la pubblicazione di molte delle Demo Xbox One e Series X/S previste per i giochi mostrati durante gli eventi che si stanno susseguendo tra l'E3 2021 e la Summer Game Fest.

Prevista originariamente per il 15 giugno, l'apertura anticipata della finestra promozionale che coinvolge l'utenza Xbox One e Xbox Series X/S e 40 Demo consente ai più curiosi di provare alcuni tra i titoli indie più attesi.

Basta dare un'occhiata al catalogo dello store Xbox, infatti, per accorgersi della comparsa delle versioni dimostrative di videogiochi come Sable, Arietta of Spirits, The Eternal Cylinder, Lake, The Riftbreaker e Black Book. A questi, si aggiungeranno domani lo Zelda-like Tunic e la singolare avventura in pixel art Echo Generation.

Le Demo in questione non rappresenteranno l'esperienza di gioco finale dei rispettivi titoli, in ragione dei mesi che ci separano dalla commercializzazione di molti dei progetti coinvolti nell'iniziativa. Anche per questo, la finestra temporale nella quale sarà possibile provare in anteprima i giochi in questione durerà solo fino a lunedì prossimo, 21 giugno. Fateci sapere con un commento se e quali Demo proverete nel corso di questo evento digitale legato alla Summer Game Fest.