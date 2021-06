Xbox One e Series X/S: l'elenco completo dei 40 giochi in Demo per la Summer Game Fest

Dopo aver lanciato le Demo di Sable e Tunic su Xbox, Microsoft fa partire ufficialmente l'iniziativa annunciata durante l'evento Kickoff Live per promuovere 40 giochi in via di sviluppo attraverso altrettante Demo scaricabili dall'utenza Xbox One e Series X/S.

Il festival delle Demo coinvolgerà alcuni tra i titoli indie più attesi dagli appassionati di console verdecrociate e non solo, data la natura multipiattaforma di molti dei giochi interessati da questa iniziativa.

Oltre alle già citate avventure ruolistiche di Tunic e Sable, da qui ai prossimi giorni l'utenza Xbox potrà provare in anteprima le esperienze altrettanto interessanti di titoli come Arietta of Spirits, Lake, Black Book, The Riftbreaker, Echo Generation o Death Trash. Eccovi allora la lista completa dei videogiochi in Demo su Microsoft Store durante la Summer Game Fest e l'E3 2021:

A Juggler’s Tale (kaleidoscube)

Antipole DX (Saturnine Games)

Arietta of Spirits (Third Spirit Games)

BattleCakes (Volcano Bean)

Black Book (Morteshka)

Button City (Subliminal)

Cardaclysm: Shards of the Four (Elder Games)

Catlateral Damage: Remeowstered (Manekoware)

Clone Drone in the Danger Zone (Doborog)

Clouzy! (Tinymoon)

ConnecTank (YummyYummyTummy)

Death Trash (Crafting Legends)

Deathtrap Dungeon: The Golden Room (Good Gate Media)

Dreamers (PlaySys)

Echo Generation (Cococucumber)

Faraday Protocol (Red Koi Box)

Fractal Space (Haze Games)

Get Packed: Fully Loaded (Coatsink)

Godstrike (Overpowered)

Justice Sucks: Recharged (Samurai Punk)

Lake (Gamious)

Lawn Mowing Simulator (Skyhook Games)

Mad Streets (Craftshop)

Mayhem Brawler (Hero Concept)

Paint the Town Red (South East Games)

Princess Farmer (Samobee Games)

Sable (Shedworks)

Sail Forth (David Evans Games)

Strings Theory (BeautifulBee)

Tanknarok (Polyblock Studio)

Teacup (Smarto Club)

The Eternal Cylinder (ACE Team)

The Riftbreaker (EXOR Studios)

The Strange Story Of Brian Fisher: Chapter 2 (Intetic)

The Tale of Bistun (Black Cube Games)

Trigger Witch (Rainbite)

Tunic (Isometricorp)

Wreck Out (Four5Six)

Tutte le versioni dimostrative sono già disponibili su Microsoft Store per Xbox One e Xbox Series X/S (o solo per queste ultime nel caso delle esclusive nextgen) e potranno essere provate fino a lunedì 21 giugno, senza alcuna limitazione ulteriore sull'orario di gioco o sui contenuti accessibili.