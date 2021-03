Xbox One e Series X/S, arriva il firmware di marzo 2021: novità su FPS Boost e Accessori

In una giornata già densa di appuntamenti e di novità come quella per l'avvenuto ingresso di Bethesda in Xbox, la divisione gaming di Microsoft illustra con dovizia di particolari le aggiunte e le modifiche previste con l'aggiornamento firmware di Marzo 2021 per Xbox One, Xbox Series X e Series S.

Il team Xbox parte dalla conferma, preannunciata dal progettista Jason Ronald nelle scorse settimane, dell'arrivo di un'opzione per attivare e disattivare dalla dashboard l'Auto HDR e la funzione FPS Boost di Xbox Series X/S. Chi vorrà giocare ai titoli retrocompatibili nella loro versione originaria, quindi, potrà farlo spuntando le caselle aggiunte alla nuova sezione del menù di impostazioni per disattivare il sistema di HDR automatico o la funzione che consente di aumentare il framerate di una selezione di giochi Xbox One.

Su Series X e Series S, il nuovo firmware integrerà anche degli indicatori per l'Auto HDR e l'FPS Boost nella schermata veloce da richiamare con il pulsante centrale del controller. A beneficiare delle novità del prossimo aggiornamento di sistema per console Xbox sarà anche l'app Accessori che, da console o PC Windows 10, fornirà ulteriori strumenti di customizzazione dell'esperienza da fruire con le nuove Cuffie Wireless Xbox.

Non meno importanti sono poi gli interventi legati al ritorno della scheda degli Obiettivi Sbloccabili nell'app mobile Xbox, oltre all'aggiunta di un nuovo sistema di gestione degli abbonamenti Xbox, la scomparsa degli elenchi TV in OneGuide e l'ottimizzazione delle prestazioni e dei caricamenti delle schermate Gestisci i miei Giochi e App.