Xbox One e Series X/S: basta giochi retrocompatibili per 'vincoli tecnici e di licenze'

Dal palco dell'Xbox Anniversary Celebration, la dirigente Peggy Lo di Microsoft ha confermato che i 70 nuovi giochi retrocompatibili su Xbox One e Series X/S saranno gli ultimi titoli delle passate generazioni di sistemi verdecrociati a beneficiare di questa funzione.

In qualità di Compatibility Program Lead del team Xbox, l'alta dirigente di Microsoft ha specificato che il suo team non ha in programma ulteriori aggiunte al catalogo dei titoli Xbox 'base' e Xbox 360 retrocompatibili con Xbox One e Series X/S.

Dietro a questa decisione, come rimarca la stessa Lo, c'è la constatazione che "mentre continuiamo a rimanere concentrati sulla conservazione e sul miglioramento dei videogiochi come forma d'arte da preservare, purtroppo abbiamo raggiunto il limite della nostra capacità di portare ulteriori videogiochi del passato nel catalogo di retrocompatibilità a causa delle licenze e dei vincoli legali e tecnici".

Con l'ultima espansione del programma di retrocompatibilità, l'utenza Xbox One e Xbox Series X/S può accedere a centinaia di titoli delle passate generazioni di sistemi Microsoft, ivi compresi i 70 appena aggiunti dal team diretto da Peggy Lo: tra questi, è davvero impossibile non citare tutti i capitoli della serie di Max Payne, l'intero franchise di FEAR e gemme del passato come NIER, Binary Domain o Dead or Alive Ultimate, con tanto di migliorie e funzionalità aggiuntive tra Auto HDR, aumento della risoluzione e, in taluni casi, l'abilitazione del sistema FPS Boost che moltiplica il framerate delle versioni originarie.