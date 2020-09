Xbox One, Series X e S: tutti i giochi in streaming tramite l'app Xbox su Android

Tramite l'ultimo aggiornamento della versione in Beta dell'app Xbox su Android, Microsoft spiana ufficialmente la strada al Remote Play dei giochi Xbox su mobile, partendo da sistemi current-gen come Xbox One fino ad arrivare alle prossime piattaforme, come Xbox Series X e S.

La nuova versione dell'applicazione ufficiale di Xbox per smartphone e tablet Android (nella sua versione Beta) consente infatti di accedere alla funzione Console Streaming per Xbox, una caratteristica preannunciata dalla casa di Redmond e disponibile in Beta dal gennaio di quest'anno per gli iscritti al programma Xbox Insider.

Tramite Console Streaming, l'app della casa di Redmond si integra all'ecosistema di piattaforme Xbox in possesso di ciascun utente, permettendo così la riproduzione in streaming di tutti i videogiochi installati sulla propria console Xbox One e, in futuro, Xbox Series X e S, a patto ovviamente di tenerla accesa e di connetterla ad una rete internet ad alta velocità.

La versione aggiornata dell'app Xbox integra anche le funzioni di condivisione delle console verdecrociate e di PC Windows 10, dando così modo ai giocatori di accedere alle informazioni sulle clip acquisite e di utilizzare le chat vocali singole o di gruppo.

A partire da oggi, lunedì 21 settembre, cambia inoltre il sistema di autenticazione di Microsoft per l'accesso simultaneo alle piattaforme Xbox: d'ora in avanti, gli iscritti a Xbox Live possono accedere simultaneamente a tutti i sistemi Xbox in proprio possesso, ma con la possibilità di giocare solo su una piattaforma alla volta ai titoli di Xbox Game Pass, xCloud o in digitale. Tutto questo, naturalmente, verrà integrato nella New Xbox Experience, l'interfaccia unificata di Xbox One, Series X e S in arrivo entro fine anno e attualmente in fase di test per gli Xbox Insider.