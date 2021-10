Xbox One, Series X/S e l'impegno di Microsoft per una maggiore accessibilità

Il Team Xbox e le alte sfere di Microsoft celebrano la community di videogiocatori con disabilità illustrando tutte le iniziative promosse per garantire una maggiore accessibilità dell'ecosistema di giochi e servizi fruiti su PC Windows e piattaforme Xbox.

Ad aprire l'Xbox Accessibility Showcase di ottobre 2021 è Phil Spencer: il boss della divisione Xbox esordisce ricordando l'impegno della casa di Redmond nel "rendere i giochi più accessibili per gli utenti con disabilità. In onore e nel rispetto di questi giocatori, diamo il via a un mese di celebrazioni e condividiamo con voi tutte le informazioni sugli aggiornamenti e sulle iniziative che porteremo avanti per rendere i videogiochi ancora più accessibili".

L'impegno di Microsoft per l'accessibilità si concretizzerà a breve con l'arrivo di numerose ottimizzazioni e aggiunte al firmware di Xbox One e Xbox Series X/S. Gli interventi promessi dalla casa di Redmond sono ad ampio spettro e comprendono l'introduzione dei Tag per le Funzioni di Accessibilità su Microsoft Store, con un elenco di ben 20 funzioni che evidenzieranno i giochi dotati, ad esempio, di opzioni per i sottotitoli, mappatura dei tasti, supporto a tastiere o controller speciali da utilizzare con una sola mano. Gli editori e gli sviluppatori potranno includere ulteriori tag e collegamenti per descrivere eventuali funzioni aggiuntive per l'accessibilità.

Microsoft promette anche di standardizzare i criteri per l'analisi dei tag per le funzioni di accessibilità, con specifiche minime da soddisfare per accedere agli specifici tag del Microsoft Store: i giochi che presentano opzioni per ridimensionare i sottotitoli, ad esempio, otterranno il tag corrispondente solo ed esclusivamente se l'opzione in questione consentirà il ridimensionamento dei testi fino al 200%. Nel corso dei prossimi mesi, i nuovi tag verranno aggiunti anche sul sito Xbox.com, nell'app ufficiale di Xbox e nelle schermate di Xbox Game Pass.

Il Team Xbox terrà inoltre degli eventi e delle iniziative speciali per promuovere l'accessibilità nei videogiochi e avvicinare il pubblico alle associazioni che si spendono per favorire l'inclusività dei videogiocatori con disabilità.