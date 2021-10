Xbox One e Series X/S: Microsoft acquisisce Two Hat, azienda che modera le chat tramite IA

La divisione videoludica di Microsoft accoglie Two Hat, un'azienda specializzatasi nell'utilizzo delle Reti Neurali e delle ultime tecnologie di Intelligenza Artificiale per garantire una moderazione più efficace dei milioni di contenuti generati tra chat, forum e messaggi vocali.

Dalle colonne del blog ufficiale di Microsoft, il Capo dei Servizi del team Xbox Dave McCarthy spiega che "negli ultimi anni, Microsoft e Two Ht hanno lavorato insieme per implementare delle tecnologie di moderazione proattiva nelle esperienze di gioco, in modo tale da rilevare e rimuovere i contenuti dannoisi prima che raggiungano i membri delle nostre community. La tecnologia di Two Hat, nello specifico, ha già contribuito a rendere più sicuri gli strumenti di comunicazione utilizzati dalle community globali di Xbox, Minecraft e MSN".

Fondata quasi 10 anni fa da un pool di specialisti della sicurezza proveniente da Disney Interactive, Two Hat sfrutta l'intelligenza artificiale per filtrare e classificare miliardi di interazioni umane, scandagliando in tempo reale i messaggi, le immagini, i nomi utente, i video e quant'altro passi attraverso i sistemi di comunicazione utilizzati su sistemi Xbox.

L'ingresso di Two Hat nella famiglia Xbox, sottolinea Microsoft, è finalizzata al consolidamento di queste tecnologie e al loro potenziamento, specie in funzione dello sforzo profuso dalla casa di Redmond nella realizzazione di una rete di servizi online che unifica Xbox Cloud Gaming al multiplayer di Xbox One e Xbox Series X/S, abbracciando Xbox Game Pass.